Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, volo di addestramento ad Aviano

Numerosi studenti delle scuole pordenonesi hanno partecipato ieri La partecipazione all’ormai tradizionale volo di addestramento della Pattuglia acrobatica nazionale nell’Aeroporto “Pagliano e Gori” di Aviano.

“Un’occasione unica – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante – per vivere da vicino l’impegno, la dedizione e l’eccezionale spettacolarità delle Frecce Tricolori. Il Friuli Venezia Giulia, terra di lunga tradizione legata al volo – ha aggiunto Amirante – ha da sempre un forte attaccamento alle Forze armate, all’Aeronautica e ai valori di unità, coraggio, disciplina e passione per l’eccellenza. Principi che i piloti delle Frecce Tricolori incarnano quotidianamente e in ogni loro esibizione, e che hanno confermato rinsaldando l’amicizia con la Base aerea avianese.

Una giornata che si ripete ormai da qualche anno prima dell’avvio della stagione delle esibizioni internazionali della Pan e che rafforza il forte legame con il territorio.

Durante il volo di addestramento, la Frecce Tricolori hanno mostrato la propria abilità tecnica e una coordinazione impeccabile, dimostrando ancora una volta l’elevato grado di preparazione, professionalità e capacità di piloti e tecnici.

Secondo quanto evidenziato dall’assessore, momenti come questo servono anche per trasmettere alle giovani generazioni il messaggio positivo delle Frecce Tricolori, esempio concreto di come con dedizione, disciplina e passione, anche i sogni più grandi si possano realizzare.

Ripercorrendo la lunga tradizione che lega la storia dell’aviazione al territorio pordenonese, Amirante ha sottolineato come la presenza della Pan ad Aviano rappresenti un momento di grande valore per tutta la regione. È stato anche ricordato come Pordenone, con il campo volo della Comina, abbia avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’aviazione italiana fin dagli inizi del 1900, e ancora oggi la Base di Aviano continui a esercitare un ruolo strategico cruciale negli scenari internazionali.