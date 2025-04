Lo sport si ferma davanti alla morte Papa Francesco

Di fronte alla scomparsa di Papa Bergoglio lo sport italiano si ferma.

Una decisione stabilita questa mattina, dapprima dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, rinviando le 4 gare di Serie A in programma per la oggi, tra cui Torino-Udinese; quindi l’intervento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha invitato le federazioni nazionali, le Associazioni e gli enti di promozione a sospendere tutte le attività previste per questo lunedì, richiedendo l’osservanza di un minuto di silenzio in onore del pontefice nelle manifestazioni agonistiche in programma nel prosieguo della settimana.

“Il mondo è rimasto orfano di una guida spirituale che ha saputo illuminare il cammino dei fedeli e dell’intera collettività – ha affermato Malagò -, grazie al suo messaggio ispirato alla fratellanza, alla mutualità e ai valori che rappresentano il fine cui anelare per costruire una società migliore”.

Puntuale il messaggio di cordoglio inviato anche dall’Udinese Calcio:

“In un mondo che ha sempre più bisogno di ascolto, la sua voce è stata faro e conforto, di cui la società custodirà gli insegnamenti nel cuore”.

La partita di campionato tra il Torino e la squadra bianconera, verrà recuperata mercoledì 23 aprile alle ore 18.30.