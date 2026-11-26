L’Istituto tecnico Antonio Zanon di Udine ha festeggiato 160 anni di storia portando sul palco del teatro Nuovo Giovanni da Udine, sold out per l’occasione, 70 studenti, tra musica, teatro e danza.
Fondato nel 1866 per dare al territorio un efficace strumento di sviluppo economico, anche nella prospettiva di costruire una connessione solida con l’Europa Centrale e Orientale, oggi conta oltre 1.100 studenti.
Dopo i saluti istituzionali, a prendere la parola è stata la dirigente scolastica Elena Venturini. Poi spazio allo show, aperto dall’Ensemble di Ottoni del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, che ha visto i ragazzi esibirsi nelle varie discipline, con attenzione anche ai contenuti digitali.