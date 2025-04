Lo Zoncolan saluta la stagione senza “fuori pista”

Lo Zoncolan ha salutato la stagione invernale senza “fuori pista”. Domenica scorsa, poliziotti e carabinieri hanno effettuato controlli in due note baite sul Kaiser, dove erano stati organizzati dei djset per festeggiare l’arrivo della primavera e una delle ultime giornate di sci nel polo turistico.

In uno dei locali erano presenti oltre 150 avventori, nell’altro circa 50 clienti. In entrambi i casi non sono state riscontrate violazioni amministrative.

Il dispositivo di sicurezza, terminate le operazioni di controllo sulle piste, si è concentrato sulla prevenzione dell’incidentalità lungo le vie di deflusso dal comprensorio sciistico. Qui il personale della Polizia Stradale e dell’Arma hanno verificato le condizioni psico-fisiche dei conducenti alla guida che sono risultati tutti in regola. In particolare, si è notata una forte incidenza alla guida di soggetti non titolari dei veicoli, chiaro indicatore del fatto che, verosimilmente, i proprietari dei mezzi, resisi conto di non essere perfettamente idonei alla guida, hanno “ceduto” il volante ad amici e conoscenti che probabilmente avevano ‘festeggiato’ meno.

Nel corso di questa attività sono stati controllati complessivamente 52 autoveicoli e 91 persone. Sono state contestate solo 3 sanzioni, una per guida senza patente al seguito, due per l’assenza delle cinture di sicurezza.