Locali, stop alle “fontanelle” dopo la tragedia in Svizzera

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La tragedia avvenuta a Crans-Montana in Svizzera riaccende il dibattito sulla sicurezza nei locali notturni. In Friuli Venezia Giulia alcuni gestori, hanno deciso di vietare definitivamente fontanelle e fiamme decorative all’interno, sostituendole con sistemi a led.

Secondo Mattia Poletto, gestore del Mister Charlie di Lignano Sabbiadoro: “Il locale in Svizzera precisiamo, non era una discoteca e non aveva i requisiti per essere un locale di pubblico spettacolo. Questa è una tragedia che colpisce tutti coloro che lavorano organizzando intrattenimento ed era sicuramente evitabile – continua Poletto – l’utilizzo di fuochi o fiamme libere all’interno dei locali é vietato, come é vietato fumare. É vero che sono state utilizzate un pò ovunque, ma serve sempre utilizzare un criterio sul tipo di locale e attività. E’ necessario del buon senso – evidenzia Mattia Poletto – gli incidenti possono capitare ma se si é organizzati nel ridurre al minimo i rischi e nel gestirli con personale formato e presente in numero congruo, eventuali problematiche vengono risolte agevolmente senza conseguenze drammatiche. Da sottolineare che ci sono già disponibili degli strumenti a led che sostituiscono i fuochi e che io ho iniziato ad utilizzare da un paio d anni.

Spero che non si apra una caccia alle streghe nei confronti di aziende serie e che investono costantemente in sicurezza – continua Poletto – ben venga la vigilanza, ma mi auguro sia indirizzata anche a quelle strutture che svolgono delle attività non previste dalle loro autorizzazioni”.

All’esterno, spiegano i gestori, le fusette possono essere utilizzate solo in modo responsabile, con personale della sicurezza dedicato e pronto a intervenire in caso di emergenza. Un approccio condiviso che mette al centro controlli, formazione e tutela del pubblico.