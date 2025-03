Locali storici, la Giunta regionale certifica altre 18 attività commerciali

Sono 18 le nuove attività economiche che in regione hanno ottenuto la qualifica di ‘storiche’ come deliberato dalla Giunta Fedriga. Realtà che interessano i comuni di Trieste, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Arba, Polcenigo, Spilimbergo, Paularo, Pozzuolo del Friuli e Taipana. Come annunciato dall’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, a breve ci sarà anche una cerimonia ufficiale. Via libera dalla Giunta, su proposta degli assessori Pierpaolo Roberti e Alessia Rosolen alle ‘Linee di indirizzo all’Ente di decentramento regionale di Trieste per la distribuzione degli spazi del campus scolastico e polo sportivo presso il compendio di via Rossetti. Nell’area è prevista anche la realizzazione di uno spazio per l’Agenzia regionale per il

diritto allo studio, in particolare per uno studentato.