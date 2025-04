L’omelia: “Un Papa in mezzo alla gente con il cuore aperto verso tutti”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è appellato a Papa Francesco chiedendo di pregare per il mondo intero durante l’omelia il cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, presentando la figura del Santo Padre. “Un Papa in mezzo alla gente – ha detto – con il cuore aperto a tutti, attento alle novità emerse dalla società e da quanto ispirato dallo Spirito santo nella Chiesa”.

Un pontefice che ha cercato di illuminare con il Vangelo i problemi del nostro tempo, incoraggiando a vivere da cristiani questi anni di sfida e cambiamenti epocali anche chi è lontano dalla Chiesa. “La scelta del nome di Francesco – ha continuato il sacerdote – ha mostrato subito il programma e lo stile di questo papa, che ha lasciato una forte impronta, con il contatto diretto con le persone e le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, specie agli ultimi della Terra”.

Filo conduttore del suo pontificato la convinzione che la chiesa è casa per tutti, con le porte sempre aperte per chiunque, al di là di credo e convinzioni. Mostrando la gioia e la misericordia come cuore del Vangelo, Papa Francesco ha insistito sui profughi e sui poveri, contro la cultura dello scarto, convinto che nessuno si salva da solo. Un papa che ha insistito sui doveri e sulla responsabilità verso la casa comune e che ha implorato la pace, invitando alla ragionevolezza e all’onesta trattativa. “La guerra – ha concluso il cardinale – lascia il mondo peggiore, è una tragica sconfitta”.