La lontra continua a espandersi in Friuli Venezia Giulia: nuovo ritrovamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo decenni di assenza, la lontra eurasiatica (Lutra lutra) sta tornando a ripopolare i corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia. Considerata estinta nella regione dagli anni ’60, questo affascinante mammifero semi-acquatico ha recentemente mostrato segnali di ripresa, con avvistamenti e ritrovamenti di carcasse che lasciano sperare in un futuro più promettente per la specie.

L’ultimo recupero di una lontra morta è avvenuto ieri nel fiume Natisone, a Cividale del Friuli (vedi la foto di Angelo Sostero), in un’ansa del fiume che potrebbe aver fatto spiaggiare il corpo. Non è ancora chiaro se l’animale sia annegato a causa della piena o se sia stato investito da un veicolo e poi gettato in acqua.

Lo zoologo Luca Lapini ha evidenziato che si tratta del terzo rinvenimento di una lontra nel 2024, un segnale sempre più chiaro del ritorno della specie nell’Italia settentrionale, dovuto anche agli sforzi di conservazione e monitoraggio.

“La specie un tempo era molto diffusa nelle zone umide del Friuli Venezia Giulia – ricorda Lapini . Tuttavia, la sua popolazione fu drasticamente ridotta nel corso del Novecento a causa dell’inquinamento da pesticidi”.

Il processo di ricolonizzazione è proseguito costantemente, con avvistamenti frequenti lungo i fiumi Natisone e Slizza. “La speranza – conclude lo zoologo – è che questo affascinante predatore possa stabilirsi definitivamente nella regione, recuperando il suo posto negli ecosistemi del Friuli Venezia Giulia”.