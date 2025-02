Lontra investita a Torsa, la specie è tornata nella Bassa Friulana

La lontra è tornata a popolare la Bassa Friulana dopo decenni. Il 30 dicembre 2024, la carcassa di un giovane maschio di ‘Lutra lutra’ è stata ritrovata dal naturalista Tommaso Dal Lago a un chilometro da Torsa (ma nel territorio comunale di Talmassons), segnando un evento significativo per la fauna del Friuli Venezia Giulia. Si tratta, infatti, del primo avvistamento nella Bassa Friulana dopo decenni di assenza. Un ritrovamento, ha sottolineato il biologo animale Luca Lapini, che conferma il ritorno di questo carnivoro nell’Italia nordorientale, che lentamente, arrivando dall’Austria e dalla Slovenia, sta ricolonizzando i fiumi e le paludi della regione che un tempo abitava.

La carcassa è stata recuperata dal personale della Stazione Forestale di Cervignano del Friuli ed è stata sottoposta a ulteriori analisi.

L’estinzione della lontra risale agli anni ’60, ma il miglioramento delle condizioni ambientali e la protezione legale ne hanno favorito la ripresa. Gli investimenti stradali, ad oggi, rappresentano la principale minaccia per questa specie in recupero, come confermato – appunto – da questo quarto investimento avvenuto in regione nel 2024.

La foto è di T. Dal Lago