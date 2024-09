L’oro olimpico Mara Navarria all’Ateneo di Udine

La schermitrice friulana Mara Navarria, oro olimpico nella spada a squadre ai Giochi di Parigi, già studentessa del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Udine, ha incontrato il rettore dell’Ateneo, Roberto Pinton, e il prorettore Andrea Cafarelli.

Alla campionessa azzurra del Centro sportivo esercito il rettore ha espresso i più sentiti complimenti a nome di tutta la comunità universitaria per la vittoria alle Olimpiadi e per la sua straordinaria carriera.

«Mara Navarria con il suo impegno e i suoi successi – ha sottolineato il rettore Roberto Pinton – ha dato lustro nel mondo al nostro Paese e al nostro territorio. È un esempio per le giovani generazioni e non solo. Le sue capacità unite alla forza di volontà, la perseveranza e lo spirito di sacrificio rappresentano un modello per i nostri studenti».

«Il mio percorso da studentessa è sempre stato fondamentale e parallelo rispetto alla mia carriera professionale sportiva – ha detto Mara Navarria – quindi con piacere condivido la mia medaglia con il rettore Pinton, il prorettore Cafarelli e con tutta l’Università di Udine, da laureata al corso di laurea in Scienze motorie e come testimone orgogliosa della scelta possibile che unisce sport e studio».

Prestigioso il palmares di Mara Navarria nel corso della sua carriera di spadista. Quest’anno ha vinto l’oro anche negli Europei a quadre. Nel 2023 ai Mondiali ha conquistato il bronzo nell’individuale e l’argento a squadre e un altro argento nell’individuale agli Europei. Nel 2022 è stata argento a squadre ai mondiali e bronzo nell’individuale agli europei. Alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 ha conquistato il bronzo a squadre. Nel 2019 ha vinto il bronzo a squadre ai Mondiali, mentre nel 2018 si è aggiudicata l’oro sia nella Coppa del mondo che ai Mondiali. Vanta inoltre quattro titoli nazionali individuali conquistati nel 2010, 2012, 2016 e 2023.