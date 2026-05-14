Lotta alla droga, a Udine arriva l’agente a 4 zampe Oasis

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo i recenti arresti per spaccio al parco del Cormôr, il Comune di Udine accelera sul fronte della sicurezza urbana e investe in un nuovo cane antidroga per la Polizia locale. Si chiama Oasis ed entrerà presto in servizio nel Nucleo Cinofilo cittadino accanto a Izzi, andando a sostituire Galant, trasferito al Comune di Tolmezzo.L’investimento complessivo si aggira attorno ai 15mila euro e comprende non solo l’acquisto del cane, ma anche l’addestramento specialistico e la formazione del personale incaricato della conduzione. “Abbiamo messo i ferri in acqua per l’acquisto di una nuova unità che entrerà a far parte del nuovo Nucleo Cinofilo della Polizia locale di Udine”, spiega il comandante Marco Muzzatti. “Il costo di Oasis si aggira attorno ai 15mila euro, comprensivi dell’addestramento e di un corso per il conduttore e il sub conduttore”.L’obiettivo è garantire una presenza costante nelle aree più sensibili della città, dai parchi cittadini alle zone vicine agli istituti scolastici. “I cani antidroga rappresentano un nucleo specialistico fondamentale”, sottolinea l’assessore Rosi Toffano. “Vengono impiegati nelle operazioni contro lo spaccio e nelle attività ad alto impatto richieste da Prefettura e Questura”.

La prima immagine del cane Oasis: