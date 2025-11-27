Lotta alle occupazioni abusive a Udine, censimento e sigilli agli edifici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lotta al degrado e alle occupazioni abusive. La Polizia locale di Udine è all’opera per censire gli immobili abbandonati nel capoluogo friulano, che spesso finiscono per essere utilizzati dalle persone senza fissa dimora che li occupano illecitamente.

Dopo gli interventi all’ex Frigo e nello stabile dismesso dall’ex Azienda Sanitaria in via Ciconi, la municipale prosegue gli interventi per sigillare gli ingressi abusivi anche nei numerosi stabili abbandonati di via Buttrio e via Giulia.

Un immobile privato, fatiscente e abbandonato, è ad esempio quello di via Bariglaria, al cui interno lunedì mattina sono stati scoperti i cadaveri di due cittadini pakistani. Se sarà necessario il Comune di Udine è pronto ad espropriare il casolare per ripristinare una condizione di decoro.