giovedì 13 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Lotta allo spaccio a Udine, nuove telecamere davanti alle Scuole superiori
Roberto Grandinetti racconta il Friuli che cambia nell’era digital-globale
Mastellari guida la rimonta della UEB. Cento battuta 74-68
Fumo dalla corriera, studenti evacuati in sicurezza
In consiglio regionale un minuto di silenzio per il bimbo ucciso...
Il nipotino morì dopo l’esplosione di una granata, condannato il nonno
Sicurezza, Vidoni: “Tavolo congiunto con opposizione”. Apertura di Scalettaris
Spari in città a 3 giorni da minacce di morte, la...
EuCross-Border Platform a Gorizia: il Friuli Venezia Giulia protagonista della cooperazione...
Gruppo Sparkasse, pioniere in Italia: primo gruppo bancario con certificazione ISO...
Lotta allo spaccio a Udine, nuove telecamere davanti alle Scuole superiori

Grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, il Comune implementerà il sistema di videosorveglianza all'esterno dei principali istituti cittadini
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Sarà presto potenziato il sistema di videosorveglianza pubblica di Udine con nuove telecamere che saranno installate davanti alle principali scuole superiori presenti nel ring della città. È quanto deciso nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi per esaminare il progetto presentato dal Comune nell’ambito del piano nazionale “Scuole sicure”, promosso e finanziato dal Ministero dell’Interno per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti.

Grazie a un finanziamento di circa 27 mila euro destinato al capoluogo friulano, Palazzo d’Aronco installerà nuovi occhi elettronici davanti al liceo Copernico, all’istituto Deganutti, alle principali sedi del Sello e nell’area antistante l’Istituto Malignani.

Le nuove postazioni saranno collegate alle sale operative della Polizia Locale, della Questura e dei Carabinieri, garantendo un controllo in tempo reale di via Renati, via Diaz, via Planis, viale della Vittoria e viale Leonardo Da Vinci.

Il sistema rappresenterà un importante supporto per le forze dell’ordine impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio, che già vengono svolte periodicamente con operazioni straordinarie coordinate dal Questore e il contributo delle unità cinofile.

All’incontro con il Prefetto Domenico Lione, hanno partecipato il Questore De Lorenzo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Broccone, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza Bonassoli, e, per il Comune di Udine, l’assessore alla Sicurezza partecipata Toffano con il vicecomandante della Polizia Locale Cisilino.

