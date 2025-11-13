Lotta allo spaccio a Udine, nuove telecamere davanti alle Scuole superiori

Sarà presto potenziato il sistema di videosorveglianza pubblica di Udine con nuove telecamere che saranno installate davanti alle principali scuole superiori presenti nel ring della città. È quanto deciso nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi per esaminare il progetto presentato dal Comune nell’ambito del piano nazionale “Scuole sicure”, promosso e finanziato dal Ministero dell’Interno per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti.

Grazie a un finanziamento di circa 27 mila euro destinato al capoluogo friulano, Palazzo d’Aronco installerà nuovi occhi elettronici davanti al liceo Copernico, all’istituto Deganutti, alle principali sedi del Sello e nell’area antistante l’Istituto Malignani.

Le nuove postazioni saranno collegate alle sale operative della Polizia Locale, della Questura e dei Carabinieri, garantendo un controllo in tempo reale di via Renati, via Diaz, via Planis, viale della Vittoria e viale Leonardo Da Vinci.

Il sistema rappresenterà un importante supporto per le forze dell’ordine impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio, che già vengono svolte periodicamente con operazioni straordinarie coordinate dal Questore e il contributo delle unità cinofile.

All’incontro con il Prefetto Domenico Lione, hanno partecipato il Questore De Lorenzo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Broccone, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza Bonassoli, e, per il Comune di Udine, l’assessore alla Sicurezza partecipata Toffano con il vicecomandante della Polizia Locale Cisilino.