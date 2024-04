Lotta alle zanzare, a Udine partita la disinfestazione

È partita ieri l’annuale campagna antizanzare del Comune di Udine, un piano di interventi strutturato che si svilupperà con cadenza regolare da aprile fino al prossimo ottobre e che interesserà tutti i quartieri udinesi. Nei mesi estivi saranno effettuati 9 cicli di interventi larvicidi che mirano a limitare la diffusione di questi insetti nei mesi più caldi. A essere trattati saranno, per ogni scadenza, oltre 21 mila caditorie e tombini presenti sul territorio comunale.

A questi si aggiungono ulteriori 9 cicli di disinfestazione, mirati perciò anche alla riduzione del numero degli esemplari adulti, nei 4 cimiteri urbani di San Vito (via Firenze), di Cussignacco, di Paderno e dei Rizzi, che spesso, a causa delle numerose acque stagnanti, creano l’ambiente ideale per la filiazione delle zanzare e di altri insetti.

Il progetto, a cui il Comune di Udine ha aderito lo scorso anno per la prevenzione e salvaguardia delle aree pubbliche, nonché per garantire il benessere e la salute dei suoi cittadini, prevede un massiccio utilizzo di prodotti ecocompatibili e una decisa graduale diminuzione di trattamenti chimici impattanti sull’ambiente urbano.

È per questo motivo che, visti anche gli ottimi risultati ottenuti nel 2023, quest’anno sarà utilizzato esclusivamente un prodotto ecologico e biodegradabile. Si tratta di un liquido che viene disperso nelle aree soggette a ristagni d’acqua, come caditoie, tombini e strade, molto efficace sia per limitare la presenza delle zanzare adulte, sia per impedire la proliferazione di nuovi esemplari.

Parallelamente all’attività di disinfestazione, il Comune ha pianificato un’importante campagna di sensibilizzazione sulle pratiche migliori per prevenire la diffusione delle zanzare nelle aree private, attraverso materiale informativo che verrà consegnato casa per casa.

I cittadini avranno inoltre la possibilità di richiedere delle particolari pastiglie ecologiche per il trattamento dei terrazzi, dei balconi e dei giardini privati. Le richieste potranno essere effettuate presso gli uffici dell’Ambiente del Comune, i cui addetti distribuiranno i blister fino a esaurimento scorte. L’amministrazione udinese rende noto quindi come sia caldamente consigliato ai cittadini intervenire anche nei propri giardini e sulle proprie terrazze, per limitare la proliferazione degli insetti. Tramite le pastiglie che vengono fornite gratuitamente dal Comune i cittadini potranno intervenire in maniera facile, efficace e soprattutto ecosostenibile, rispettosa dell’ambiente.

Dopo ogni ciclo di intervento l’Azienda incaricata del servizio, la Servizi Innovativi s.r.l., saranno redatti dei report georeferenziati sugli interventi effettuati, garantendo la massima tracciabilità delle attività svolte e un monitoraggio capillare della presenza delle zanzare nelle aree urbane pubbliche.

Programma Disinfestazione Cimiteri:

1° Ciclo: 19 aprile

2° Ciclo: 3 maggio

3° Ciclo: 24 maggio

4° Ciclo: 21 giugno

5° Ciclo: 19 luglio

6° Ciclo: 13 agosto

7° Ciclo: 2 settembre

8° Ciclo: 27 settembre

9° Ciclo: 25 ottobre

Programma Larvicida tombini e caditoie:

1° Ciclo: 15 aprile (Con affidamento regionale ARCS)

2° Ciclo: 6 maggio

3° Ciclo: 24 maggio

4° Ciclo: 14 giugno

5° Ciclo: 4 luglio

6° Ciclo: 26 luglio

7° Ciclo: 19 agosto

8° Ciclo: 6 settembre

9° Ciclo: 26 settembre