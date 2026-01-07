Lotteria, 100mila euro ‘di passaggio’ a Colloredo

0
A Colloredo di Monte Albano è stato staccato il biglietto da 100 mila euro: si tratta del tagliando numero E304956. Il fortunato vincitore ha tempo 180 giorni per ritirare il premio.
La Dea Bendata arriva anche in città con un biglietto da 50 mila euro: il numero fortunato è questo: L462968, venduto a Udine.
Tutti i premi da 20.000 euro
D004044 – Martignacco (UD)
C285823 – Palmanova (UD)
C167706 – Gonars (UD)
O321285 – Gemona del Friuli (UD)
F139871 – Gonars (UD)
C366465 – Pordenone (PN)
B489440 – Trieste (TS)
L462145 – Villesse (GO)