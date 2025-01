Lotteria Italia boom, i friulani si affidano alla Dea Bendata

Si avvicina l’Epifania e cresce l’attesa per le estrazioni della Lotteria Italia, previste per la serata del 6 gennaio 2025. In Friuli Venezia Giulia si è registrato un vero e proprio boom di biglietti acquistati. Come riporta Agipronews, a poche ore dal termine delle vendite, il totale dei biglietti da 5 euro staccati in regione ammonta a 121mila, circa il 31% in più rispetto ai numeri dello scorso anno.

A livello nazionale il dato di vendita complessivo si dovrebbe attestare a quota 8,65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto al 2023, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Chi si aggiudicherà il primo premio riceverà 5 milioni di euro.