Lotteria Italia: premi a Monfalcone, Gonars, Fagagna e Moggio Udinese

La Lotteria Italia bacia il Friuli Venezia Giulia solo di striscio: da queste parti nessuno dei principali premi milionari e nemmeno uno dei tagliandi di seconda categoria del valore di 100mila euro hanno fatto felici quanti hanno tentato la fortuna. Dall’estrazione del concorso nazionale dell’Epifania, sono stati quattro i biglietti che hanno portato un sorriso nella nostra regione. Un premio comunque sostanzioso, da 50 mila euro, è finito a Monfalcone: serie S182139. Gli altri tre tagliandi sono tutti friulani e portano in dote 20mila euro ciascuno. Uno venduto in un distributore di Gonars, serie O026883, uno a Fagagna, biglietto S293307 e l’ultimo a Moggio Udinese A270577. Pochi premi rispetto al notevole incremento degli acquisti dei biglietti in Friuli Venezia Giulia dove ne sono stati staccati 113.660, con un aumento del 23% rispetto al 2023. Udine si è conferma in testa, come provincia, con 53.840 tagliandi (+17%), ma la crescita maggiore è stata quella di Trieste: +31,2%, con 6.180 biglietti e Pordenone con 22.180 tagliandi (+27,6%). Guarda caso due realtà rimaste a bocca asciutta. Chiude Gorizia con 11.460. In totale in Italia sono stati venduti quasi 9 milioni di biglietti. A fare festa Somaglia in provincia di Lodi, dove è stato staccato il tagliando vincente da 5 milioni di euro. La Dea Bandata ha baciato anche Pesaro, 2 milioni e mezzo, Palermo, 2 milioni, Torino, 1 milione e mezzo e Dolo in provincia di Venezia, con il tagliando da un milione, il più ricco del Nordest.