Lubiana dice “no” all’autostrada gratis da Rabuiese e Capodistria

No, assolutamente no. Il ministero della infrastrutture del governo di Lubiana ha risposto picche alla richiesta di rendere gratuito il pezzo di autostrada che collega il confine di Rabuiese con il tunnel del Monte San Marco, in pratica tutta l’autostrada che termina a Capodistria. La richiesta è stata formulato dalla vicepresidente del Parlamento, la piranese Meira Hot, come rende noto il quotidiano croato di lingua italiana, La voce del popolo. Le motivazione della gratuità sono legate agli accordi internazionali che in pratica rendono libera anche l’autostrada italiana dal Lisert e verso i valichi di stato e la A34 che collega Villesse con Gorizia. Il tratto sloveno è di circa 16 chilometri e viene utilizzato sia da chi vuole andare al mare lungo la costa istriana ma anche da chi vuole recarsi a Capodistria o Portorose e Pirano. Al momento è richiesta la vignetta, il metodo di pagamento per le autostrade slovene, e il costo va dal minimo di 16 euro per 7 giorni al massimo di 117,5 euro per l’annuale tutte acquistabili sul sito dars ufficiale essendo ormai solo digitale. Secondo il ministero tale gratuità potrebbe comportare richieste simili anche da altri paesi come Croazia e Ungheria e quindi potrebbero esserci ricadute importanti sui conti della Dars, la società che gestisce le vignette. In realtà la questione non è archiviata visto che è stata presentata una legge specifica da parte di alcuni parlamentari dell’area anche per tutelare i residenti di Scoffie e Bertocchi la cui viabilità ordinaria è messa sotto pressione proprio da chi non vuole pagare la vignetta. GUARDA IL VIDEO