Lui ha un malore fatale, lei non puo’ chiamare aiuto: tragedia della solitudine

Una ricostruzione drammatica e terribile è quella fatta dai Carabinieri per quanto successo al civico 57 di via Bariglaria a Udine. Tatjana Bencan, di 83 anni, sarebbe morta di stenti a letto, a cui era costretta per l’infermità, dopo un malore fatale al marito, Ivan Cozianin, di 77 anni. I due sono stati trovati dai Vigili del Fuoco in avanzato stato di decomposizione, dopo l’allarme lanciato dai vicini. Il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa, a quarantott’ore di distanza l’uno dall’altro.

I vicini si sono insospettiti dopo che per diversi giorni Ivan non si era visto uscire con il cane, un pastore tedesco di nome Black, che abbaiava a più riprese nell’appartamento. Un giro di chiamate senza risposta, alcuni tentativi al citofono e poi l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, il cane Black era ancora vivo, per quanto molto debole e provato da una settimana a vegliare i suoi padroni senza vita.

La donna aveva una figlia da una relazione precedente, che è stata chiamata dalle forze dell’Ordine dopo l’ingresso in casa. L’uomo era riverso a terra, in corridoio, mentre la donna era a letto. Il medico legale intervenuto ha stabilito che la causa della morte è naturale, mentre le forze dell’Ordine si sono accertate che non ci fossero segni di effrazione nell’appartamento.