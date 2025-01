L’ultimo saluto a Mattia, la mamma: “Ora proteggici da lassù”

GUARDA IL VIDEO “Grazie per il dono che ci hai fatto: essere i tuoi genitori. Ciao Pippi, ora proteggici da lassù”. Un lungo applauso ha fatto vibrare oggi pomeriggio una chiesa di Tricesimo gremita per l’ultimo saluto a Mattia Cossettini, il bimbo di 9 anni morto in Egitto durante una vacanza con la famiglia. Parole che la madre del bambino, Alessandra Poz, ha trovato la forza di pronunciare dopo che per giorni il suo cuore è stato travolto da un’altalena di emozioni. Forti, contrastanti ma estremamente reali ed amorevoli per un figlio che ora non c’è più.

Un bambino simpatico, curioso, gentile e sempre sorridente. Entusiasta della vita. Perché questo era Mattia, lo ha voluto ricordare la mamma ringraziando le tantissime persone che, in questo momento difficile, sono vicino. E lo saranno ancora.

Persone che si sono strette attorno al dolore della famiglia. A papà Marco, a mamma Alessandra e al fratellino di Mattia, Andrea.

Mattia, sì, proprio lui. “Abbiamo perso un figlio, ma abbiamo guadagnato un angelo, che veglierà sui suoi genitori, su suo fratelo, sui suoi compagni di scuola”, sono state le parole di don Dino Bressan. Sulla bara bianca del piccolo, oltre ai fiori, anche un cagnolino di pelouche ed un cappellino verde, lo stesso indossato dai compagni di scuola, seduti sui primi banchi della chiesa.

“Mattia ora sta lassù, in Paradiso”, ha aggiunto il sacerdot, che ha fatto poi riferimento alla foto del bambino accanto alla bara bianca. Un primo piano del bimbo sorridente, con una matita appoggiata sull’orecchio. “A Mattia piaceva molto disegnare – ha raccontato don Dino. Gli piaceva colorare la sua vita ed ora invita noi a colorare la nostra, per renderla un capolavoro”.

All’esterno della chiesa il volo bianco dei palloncini, prima che il piccolo feretro prenda la strada per il cimitero di Tavagnacco. Per l’ultimo saluto ad un angelo volato in cielo presto. Troppo presto.