L’ultimo saluto a Toni Capuozzo: “Un gigante”

Padre Mariano Asunis ha ripetuto ai microfoni di Telefriuli un concetto espresso anche durante la cerimonia funebre: Toni Capuozzo è stato un gigante. E a celebrarlo oggi in Duomo a Udine erano in tantissimi. I famigliari, innanzitutto, a partire dai figli Marta e Pietro con Kemal, che nel 1992 era un bambino di nove mesi a cui era stata amputata una gamba dopo essere rimasto gravemente ferito a causa della guerra in Bosnia. Capuozzo non ebbe esitazioni e lo portò lontano dalla tragedia, accogliendolo in famiglia per anni. Un legame rimasto vivo nel tempo. Uno dei momenti più commoventi della cerimonia è arrivato proprio alla fine. Marta, Pietro e Kemal abbracciati, mentre padre Asunis benedice la bara. Ma in Duomo c’erano anche tante autorità, e colleghi, amici, e una folla di gente comune. A salutarlo c’era anche il suo amato cagnolino. A rendere ancor più toccante la cerimonia è stato il coro degli Alpini che ha cantato “Il Signore delle Cime” prima del saluto portato all’altare dall’amico Andrea Valcic e dal questore Pasquale Antonio De Lorenzo, che hanno entrambi concluso i loro discorsi con un sincero “mandi”, un saluto in marilenghe che oggi la città di Udine ha riservato al suo Toni.