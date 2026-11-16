Padre Mariano Asunis ha ripetuto ai microfoni di Telefriuli un concetto espresso anche durante la cerimonia funebre: Toni Capuozzo è stato un gigante. E a celebrarlo oggi in Duomo a Udine erano in tantissimi. I famigliari, innanzitutto, a partire dai figli Marta e Pietro con Kemal, che nel 1992 era un bambino di nove mesi a cui era stata amputata una gamba dopo essere rimasto gravemente ferito a causa della guerra in Bosnia. Capuozzo non ebbe esitazioni e lo portò lontano dalla tragedia, accogliendolo in famiglia per anni. Un legame rimasto vivo nel tempo. Uno dei momenti più commoventi della cerimonia è arrivato proprio alla fine. Marta, Pietro e Kemal abbracciati, mentre padre Asunis benedice la bara. Ma in Duomo c’erano anche tante autorità, e colleghi, amici, e una folla di gente comune. A salutarlo c’era anche il suo amato cagnolino. A rendere ancor più toccante la cerimonia è stato il coro degli Alpini che ha cantato “Il Signore delle Cime” prima del saluto portato all’altare dall’amico Andrea Valcic e dal questore Pasquale Antonio De Lorenzo, che hanno entrambi concluso i loro discorsi con un sincero “mandi”, un saluto in marilenghe che oggi la città di Udine ha riservato al suo Toni.
Così lo ha descritto nel corso della cerimonia funebre l'amico padre Mariano Asunis
L’ultimo saluto a Toni Capuozzo: “Un gigante”
Folla in Duomo a Udine per le esequie del grande giornalista
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