Il Natale illumina Udine: Ice Park, luminarie e alberi addobbati nel centro storico

Quest’anno Udine celebrerà le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno con un maggior numero di alberi, luci, proiezioni, spettacoli e concerti gospel. Le anticipazioni sono state comunicate oggi dal vicesindaco Alessandro Venanzi, a due mesi esatti dal Natale.

Mentre molte luminarie sono già state installate nei quartieri della città, i lavori si concentrano ora sul centro storico, dove torneranno le proiezioni architetturali che illumineranno le facciate di piazza San Giacomo, del Castello, della Loggia del Lionello e, per la prima volta, della biblioteca Joppi. L’accensione dei giochi di luce è prevista per il 22 novembre, ai piedi della grande ghirlanda natalizia che sarà installata su Palazzo D’Aronco.

Alberi addobbati saranno presenti al Parco Moretti e nelle principali piazze cittadine, compresa piazza Primo Maggio, che per il secondo anno consecutivo ospiterà una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Inoltre, in piazza Libertà verrà allestita una struttura luminosa ideale per scattare selfie e foto ricordo.