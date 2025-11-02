Luna Park di Santa Caterina in salita: “Presenze dimezzate”

Inizio difficile e sottotono per il Luna Park di Santa Caterina a Udine. Dopo il mancato accordo per ampliare le attrazioni in piazza Primo Maggio, l’edizione di quest’anno appare sensibilmente ridotta: meno luci, meno rumori e un’atmosfera lontana da quella dei tradizionali “baracconi” autunnali. A peggiorare la situazione, il maltempo degli ultimi giorni.

La conferma del momento difficile arriva direttamente dagli esercenti. Marco Buzzacchi, segretario dell’Unione Nazionale Attrazionisti Viaggianti (Unav) e presente con la giostra Corsa ai cavalli, denuncia un calo del 50% delle presenze nei primi giorni di apertura rispetto all’edizione 2024 ospitata allo Stadio Friuli. «I clienti sono dimezzati, ma la colpa non è del clima», sottolinea Buzzacchi.

«Siamo delusi per l’esclusione di metà dei nostri colleghi e per i disagi creati ai cittadini, con i parcheggi del Giardin Grande occupati – aggiunge –. Così perdiamo sia la clientela occasionale sia chi, trovando poche attrazioni, faticherà a tornare».

L’Unav ribadisce che la sede naturale e più funzionale per un evento di queste dimensioni resta il parcheggio dello Stadio Friuli. Gli esercenti attendono un nuovo incontro con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione definitiva in vista dei prossimi anni, così da garantire un servizio adeguato alla cittadinanza di Udine.