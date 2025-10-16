Luna Park di Santa Caterina, tramontano le ipotesi Buttrio e Stadio

Il Luna Park di Santa Caterina si farà in Piazza Primo maggio, ma l’apertura dovrebbe quasi sicuramente slittare di almeno 6 giorni. A riferirlo a Telefriuli è Denni Medini, vicepresidente dell’Unione Nazionale attrazionisti viaggianti (Unav).

Dopo alcuni giorni di valutazioni e riunioni, sono saltate definitivamente le ipotesi di posizionare le giostre a Buttrio o allo Stadio Friuli. Il parcheggio dei Rizzi è stato ribadito dalla Questura che non è utilizzabile nell’incontro che si è tenuto questa mattina in Prefettura.

Le attrazioni si posizioneranno dunque in Giardin Grande dal 31 ottobre al 16 novembre, ma è al vaglio una nuova planimetria da parte degli esercenti da consegnare alla Soprintendenza nelle prossime ore. Il progetto è finalizzato ad occupare meno spazio possibile, ma con il maggior numero di giostre, non le 31 previste inizialmente.