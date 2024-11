Luna park in funzione da oggi allo Stadio Friuli

Il luna park d’autunno è tornato allo stadio Friuli di Udine, le giostre, sono andate in funzione oggi in contemporanea con la partita di rugby tra Italia e Argentina. Il Luna Park, si trova nel parcheggio sud dello stadio Friuli, per lasciare libero l’ellisse di Piazza Primo Maggio per le tre settimane di permanenza, resterà aperto fino al prossimo 24 novembre tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 23 e nei giorni festivi dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 23. Attivi da oggi quindi autoscontri, le varie giostre, gli ottovolanti e i banchi di dolciumi, occupando gli spazi del parcheggio ospiti (lato sud).