Lunedì l’ultimo saluto a don Davide Larice

La morte di don Davide Larice ha suscitato profondo cordoglio a Udine e in Friuli, dove il sacerdote carnico aveva accompagnato per decenni le persone con problemi di dipendenza e le loro famiglie. Il fondatore del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”, morto ieri a 86 anni all’ospedale di Udine, sarà salutato lunedì 16 novembre alle 11 nella Pieve di Santa Maria di Gorto, a Ovaro. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Gorto.

Da questo pomeriggio i fedeli hanno iniziato a rendere omaggio al religioso nella Fraternità sacerdotale di via Ellero, a Udine, dove il feretro resterà esposto fino a mezzogiorno di domenica 15 novembre. Sarà poi traslato nella pieve di Gorto, dove alle 16 sarà recitato il rosario. La chiesa resterà aperta fino alle 18 e riaprirà lunedì alle 9.

Nato a Entrampo di Ovaro, don Larice fondò il Centro nel 1975 in una villetta di via Zuglio con sei posti letto. Negli anni avviò comunità terapeutiche e percorsi di formazione e reinserimento lavorativo. Nel 2019 Udine gli conferì il Sigillo della città. “Udine gli deve molto. Gli deve la gratitudine per le tante vite che ha contribuito a salvare”, ha ricordato il sindaco Alberto Felice De Toni.