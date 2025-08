Lunedì l’ultimo saluto al professor Giorgio Bazo

La comunità accademica e la città di Trieste piangono la scomparsa del professor Giorgio Bazo, spentosi lo scorso 4 agosto all’età di 94 anni. Figura di spicco nel panorama dell’economia internazionale e della politica, Bazo ha lasciato un segno indelebile in tantissime generazioni di studenti, insegnando nelle facoltà di Economia e commercio, Scienze politiche e, nella sede di Gorizia, a Scienze internazionali e diplomatiche.

Uomo dalle molteplici passioni, era un appassionato alpinista. Per sua volontà, le sue ceneri saranno disperse sul monte Mangart, un ultimo omaggio alla montagna che tanto amava. Oltre alla sua carriera accademica, Bazo si distinse per il suo impegno civico e professionale. Di idee socialiste, fondò l’associazione “Orizzonti per il Friuli Venezia Giulia” negli anni ’90 insieme all’ex presidente della Regione, Renzo Tondo. È stato inoltre direttore della rivista economica “Prospettive regionali” e ideatore di “Ecometra”, società che ha introdotto metodologie innovative nella pianificazione territoriale ed economica, ottenendo grande successo con i piani per Cortina d’Ampezzo e altre località del Nord Italia.

Riservato e schivo, il professor Bazo era anche un marito attento, padre e nonno affettuoso. Lascia la moglie, la professoressa Maria Paola Pagnini, con cui ha condiviso “un amore totale”, e i tre figli, Roberto, Gianfranco e Giovanni, oltre a sei nipoti a cui era profondamente legato. Le esequie si terranno lunedì 11 agosto alle ore 10:45 a Trieste, in via Costalunga 105.