Lunedì si festeggiano i 48 anni dell’ateneo friulano

Domani si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2025–2026 dell’Università di Udine, il 48° della sua storia. La cerimonia si terrà, dalle 10.30, nell’aula “Marzio Strassoldo” di via Tomadini.
L’ingresso del corteo accademico aprirà la celebrazione. Seguiranno: i saluti istituzionali del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e la relazione del rettore, Angelo Montanari. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti degli studenti, del Consiglio degli studenti e del personale tecnico amministrativo.
Prenderà infine la parola il delegato dell’Ateneo per l’educazione alla pace e alla non violenza, Tommaso Piffer, che introdurrà la lectio magistralis del fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, intitolata “La pace è possibile?”.