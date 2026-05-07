L’unica fanfara alpina in rosa all’Adunata è targata Fvg

C’è chi suona il clarinetto, chi il sax, chi la tuba. Tutte sono unite dalla passione per la musica e dal minimo comun denominatore di essere parente o compagna di un alpino: sono le componenti della Fanfara “Friul-Ana”, la prima e unica banda interamente al femminile presente all’Adunata. E’ formata da musiciste provenienti da diversi complessi del Friuli Venezia Giulia. Dopo il positivo debutto di Biella nel 2025, saranno presenti nel prossimo fine settimana anche a Genova. Veronica Lazzarini è l’ideatrice e motore del progetto.VERONICA LAZZARINIAd appoggiare il progetto, unico al momento in Italia, sono diverse realtà private e pubbliche, tra cui Regione e Fondazione Friuli. Si basa anche sulla disponibilità della banda di Pavia di Udine, che mette a disposizione i propri spazi per le prove. La volontà è quella di allargarsi in futuro: l’invito ad unirsi è aperto a tutte le musiciste del Friuli Venezia Giulia che abbiano a cuore la causa alpina.