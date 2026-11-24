L’Università della terza età Paolo Naliato di Udine apre l’anno accademico 2026-27 con 2.300 iscritti, in aumento rispetto all’anno precedente. Sono 1.600 nella sede di Paderno e 700 nelle sezioni di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, secondo i dati presentati dalla presidente Maria Letizia Burtolo all’inaugurazione nell’auditorium parrocchiale di via Torino.

Alla cerimonia è stato sottolineato il ruolo dell’associazione, fondata nel 1982, nel promuovere la formazione e la socialità.

La lezione inaugurale è stata dedicata agli 80 anni del Messaggero Veneto.

Premiati gli iscritti e i docenti di lungo corso, con intermezzi musicali degli allievi del Conservatorio Tomadini.