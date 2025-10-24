L’Università di Udine ha accolto due studenti palestinesi da Gaza

L’Università di Udine ha accolto due studenti palestinesi arrivati da Gaza grazie alle borse di studio del progetto Italian Universities for Palestinian Students della Conferenza dei Rettori Italiani e del Ministero dell’Università e della Ricerca, a cui l’ateneo friulano ha aderito da subito.

Ad attenderli a Milano, dove sono atterrati nella tarda serata del 23 ottobre, il delegato all’Internazionalizzazione dell’università di Udine, Enrico Salvati. Ad accoglierli a palazzo Antonini Màseri a Udine oggi c’era tra gli altri anche il rettore Angelo Montanari. Uno studente sarà iscritto alla laurea triennale in Informatica, l’altro alla laurea magistrale in Artificial Intelligence and cybersecurity.

L’Università di Udine, oltre a fornire la borsa di studio deliberata dagli organi accademici, si è attivata per garantire ai due studenti un’accoglienza completa all’interno della comunità universitaria, offrendo il supporto materiale necessario affinché possano iniziare nel migliore dei modi la loro nuova esperienza. L’università assisterà gli studenti anche in tutte le procedure formali richieste per l’ottenimento del permesso di soggiorno e degli altri documenti necessari.