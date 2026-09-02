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Cronaca

Lutto cittadino a Udine per funerali di Noemi e Desiree Schiavo

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La città di Udine domani si fermerà per due ore per salutare Noemi e Desiree Schiavo. Palazzo D’Aronco ha proclamato il lutto cittadino dalle 16.30 alle 18.30 in occasione dei funerali delle due sorelline di 11 e 4 anni bimbe vittime del tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 13 Pontebbana. La cerimonia avverrà alla chiesa di Sant’Andrea di Paderno.
La tragedia, che ha scosso profondamente il capoluogo friulano, dove le due piccole vittime vivevano, è avvenuta il pomeriggio di domenica 23 agosto, quando, di ritorno dal mare, il padre ha perso il controllo della propria auto a causa di un malore, finendo su un platano. Le cinture di sicurezza, con le quali le due bambine erano assicurate, non hanno salvato loro la vita.
Per queste due ore, il Comune invita cittadini, istituzioni e attività economiche a rispettare il lutto, interrompendo se possibile le attività programmate. “Come padre prima che come sindaco – dice il primo cittadino Alberto Felice De Toni – desidero unirmi a nome della città al dolore dei genitori e di tutta la famiglia. Di fronte a una simile tragedia, Udine non può non solidarizzare con chi sta affrontando la più drammatica delle prove”.

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