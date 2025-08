Lutto in città, scomparso il gioielliere Rudy Battilana

E’ scomparso ieri, all’età di 85 anni, Rudy Battilana, conosciuto a Udine fin dagli Anni ’60 come ‘L’amico gioielliere’. Così recitava, infatti, la pubblicità del suo negozio in via Rialto, rimasto aperto fino al 2007. Battilana, oltre al commercio, è stato impegnato in politica, nelle file della Democrazia Cristiana, e fu assessore nella Giunta Candolini.

“Con la sua attività – ha detto il presidente di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo – ha rappresentato un esempio di professionalità e attaccamento alla propria comunità. Ha saputo trasmettere l’importanza di un commercio fatto di relazioni umane, qualità e cura dei dettagli, contribuendo a mantenere vivo e attrattivo il cuore di Udine”.

“Con il suo spirito imprenditoriale e la sua visione innovativa – ha aggiunto l’Amministrazione comunale – Battilana è stato un precursore nel settore del commercio cittadino, contribuendo in modo decisivo a rendere Udine un punto di riferimento commerciale elegante e moderno in regione”.

Battilana lascia i figli Michele e Silvia, la moglie Katia e i nipoti.