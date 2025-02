Lutto nel mondo alberghiero, morto Franco Marini dell’hotel Là di Moret

Lutto nel mondo alberghiero è scomparso all’età di 88 anni, Franco Marini storico titolare dell’Hotel Là di Moret di Udine. Dotato di grandi capacità decisionali, Marini era un imprenditore instancabile, molto attento all’etica del lavoro. A 29 anni, con la moglie Margherita, aveva assunto la gestione della struttura ricettiva che era della sua famiglia già dal 1905. La storia della famiglia è legata a questo posto, il nonno Giovanni aveva rilevato un’antica osteria con stalla, che si trovava alle porte della città, trasformata poi in un hotel. Marini era riuscito a rinnovare completamente l’ambiente puntando anche su una proposta gastronomica di alta qualità. Alcuni anni fa è passato tutto in mano al figlio Edoardo. “La scomparsa di Franco Marini ci addolora molto e mandiamo un forte abbraccio a Edoardo e alla grande famiglia di La di Moret, anche a nome della Camera di Commercio Pordenone-Udine e di Confcommercio Udine – le parole del Presidente Giovanni Da Pozzo – ricorderò sempre Franco per la cortesia, la professionalità. È stato un vero protagonista nello sviluppo economico di un importantissimo asse come quello della Tresemane.” A esprimere il cordoglio per la scomparsa di Marini anche il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni “Marini ha segnato la storia dell’ospitalità in Friuli, l’hotel Là di Moret ha sempre rappresentato un punto di riferimento per udinesi, friulani e turisti”.