Lutto per Debora Serracchiani, è morto il padre

Lutto per Debora Serracchiani. La deputata del Partito democratico ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia ha annunciato sui social la morte del padre, affidandogli un lungo e commosso messaggio di addio. “Fino all’ultimo è stato bello starti accanto”, ha scritto, ricordando gli insegnamenti ricevuti, la fiducia che lui le ha sempre dimostrato e i sacrifici affrontati, svolgendo due lavori, per consentirle di studiare. Serracchiani ha rievocato anche l’ironia tutta romana del padre e il suo abituale saluto: “Mejo de te”. Infine l’ultimo, affettuoso pensiero: “Sei stato generoso e buono. Ciao Papà. E comunque e sempre Forza Roma!”.