Lyconet: azione legale per truffa e associazione a delinquere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La rete si stringe attorno ai colossi del cashback. Quella che per anni è stata presentata come un’opportunità di guadagno rivoluzionaria, Lyconet si trova oggi a fronteggiare una delle offensive legali più massicce mai viste nel settore del network marketing in Italia.

La battaglia si è spostata sul piano penale e risarcitorio, coinvolgendo centinaia di risparmiatori, oggi chiamati in fiera a Pordenone per iniziativa dell’associazione Acquirenti, che hanno visto i propri capitali bloccati o svaniti nel nulla. Bruciato – questa è la stima – più di un miliardo di euro.

Il cuore della nuova strategia legale batte a Verona, sede legale delle società Lyconet e del gruppo MyWorld International. Qui è stato depositato un corposo esposto-querela, alzando il tiro verso accuse pesantissime: associazione a delinquere e truffa aggravata.

L’azione legale mira a colpire non solo le entità societarie, ma diversi soggetti definiti “apicali” all’interno dell’organizzazione.

Tanta l’amarezza tra i truffati, che nel giro hanno coinvolto, inconsapevolmente, parenti e amici.