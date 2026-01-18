GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La chiusura per motivi di sicurezza del macello di Cormons lo scorso 31 dicembre continua a creare disagi agli operatori del settore. Proprio per cercare di limitare al massimo le problematiche, nei giorni scorsi il Prefetto di Gorizia Ester Fedullo, dopo aver svolto un incontro con tutti gli attori in campo – dal Comune alla Regione, da Asugi alla cooperativa di norcini che gestiva la struttura – ha provveduto a scrivere una lettera al collega di Trieste Giuseppe Petronzi nel quale specifica come la riqualificazione dell’immobile di Cormons richieda tempi non inferiori ai due anni. Da qui la necessità di coinvolgere la Prefettura triestina riguardo la possibile messa in attività del macello di Prosecco, attualmente sottoposto a curatela fallimentare, subordinata però all’acquisizione dello stabilimento da parte del Comune di Trieste. “Considerato che la problematica prospettata – spiega Fedullo al collega – riveste profili di carattere sanitario che interessano un ambito più ampio di quello ricadente nel territorio goriziano” viene chiesto di valutare “la convocazione di un tavolo” in cui vengano coinvolti anche gli altri enti competenti, al fine di verificare le tempistiche per la messa in esercizio del macello di Prosecco con l’obiettivo di garantire la continuità di un servizio ritenuto di pubblica utilità.
Chiesto da Ester Fedullo al collega Giuseppe Petronzi la convocazione di un tavolo per riaprire Prosecco
Macello di Cormons, coinvolti i Prefetti di Gorizia e Trieste
3