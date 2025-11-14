  • Aiello del Friuli
venerdì 14 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Droga all’ingrosso da Slovenia, padre e figlio patteggiano quasi 7 anni
Razzie in ville e appartamenti, al via le pattuglie anti furto
Macello di Cormons, la Regione punta ad evitare la chiusura
La Scuola di San Giorgio della Richinvelda modello nazionale all’Assemblea Anci
Anziano “annusa” la truffa telefonica e fa arrestare due uomini
Omicidio Muggia, rimpallo di responsabilità tra Csm e Servizi Sociali
Natisone, lunedì prima udienza in Tribunale a Udine
Spaccio di droga in Borgo Stazione, cinque arresti
Investito sui binari del treno, ritardi fino a 90 minuti
Dalla Regione FVG oltre 3 milioni per i progetti di Illy...
Cronaca
L'obiettivo è scongiurare che il servizio venga sospeso entro il 31 dicembre

Macello di Cormons, la Regione punta ad evitare la chiusura

L'assessore Riccardi svolgerà a breve un sopralluogo nella struttura
Matteo Femia
Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scongiurare la chiusura del macello di Cormons, prevista per il 31 dicembre prossimo. E’ l’obiettivo della Regione con l’assessore alla salute Riccardo Riccardi che ha annunciato in consiglio un sopralluogo a breve con il servizio veterinario nel sito. La possibile sospensione dell’operato all’interno della struttura, dovuta alle problematiche dell’immobile, è stato un tema sollevato in Aula sia dal consigliere di minoranza Diego Moretti, che ha chiesto alla giunta “impegno per la continuazione dell’attività”, sia da quello di maggioranza Diego Bernardis. “L’obiettivo primario – evidenzia quest’ultimo – è superare l’obbligo di chiusura entro fine anno, garantendo la continuità del servizio, scongiurando rischi sanitari e assicurando gli standard di sicurezza del luogo di lavoro”. Parallelamente, la giunta regionale cercherà di trovare le risorse necessarie nella legge di stabilità per consentire al Comune di intervenire in modo risolutivo sulla struttura, che serve l’intera provincia di Gorizia e non solo, macellando oltre 2300 maiali all’anno.

