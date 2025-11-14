Macello di Cormons, la Regione punta ad evitare la chiusura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scongiurare la chiusura del macello di Cormons, prevista per il 31 dicembre prossimo. E’ l’obiettivo della Regione con l’assessore alla salute Riccardo Riccardi che ha annunciato in consiglio un sopralluogo a breve con il servizio veterinario nel sito. La possibile sospensione dell’operato all’interno della struttura, dovuta alle problematiche dell’immobile, è stato un tema sollevato in Aula sia dal consigliere di minoranza Diego Moretti, che ha chiesto alla giunta “impegno per la continuazione dell’attività”, sia da quello di maggioranza Diego Bernardis. “L’obiettivo primario – evidenzia quest’ultimo – è superare l’obbligo di chiusura entro fine anno, garantendo la continuità del servizio, scongiurando rischi sanitari e assicurando gli standard di sicurezza del luogo di lavoro”. Parallelamente, la giunta regionale cercherà di trovare le risorse necessarie nella legge di stabilità per consentire al Comune di intervenire in modo risolutivo sulla struttura, che serve l’intera provincia di Gorizia e non solo, macellando oltre 2300 maiali all’anno.