Macello di Cormons, l’ultima spiaggia è l’ipotesi-tensostruttura

L’ultima spiaggia per evitare la chiusura del macello comunale di Cormons il prossimo 31 dicembre è rappresentata da una tensostruttura provvisoria, da posizionare all’esterno dell’edificio di via Corona. E’ questa la soluzione last-minute a cui stanno lavorando infatti le istituzioni per impedire che il servizio venga stoppato nelle prossime ore sul territorio del Collio: non è però una strada facile da percorrere, perché comunque i tempi burocratici e tecnici per dare l’eventuale via libera alla soluzione in extremis non sarebbero brevi, tra necessari permessi ed il posizionamento della struttura provvisoria con tutti i crismi di legge, e tutto questo richiederebbe ovviamente del tempo. Ma in queste ore Regione e Comune stanno ragionando in modo febbrile se questa possa essere o meno la soluzione attuabile per evitare la perdita del servizio, con conseguenze non solo sui cinque lavoratori della struttura che perderebbero il posto di lavoro, ma anche sul comparto degli allevamenti e degli agriturismi del territorio che fanno riferimento al macello cormonese. Sicuramente impercorribile in tempi brevi è la soluzione dello spostamento del servizio di macellazione a Prosecco, nel Triestino, dove la locale struttura non è ancora pronta, e non lo sarà per ancora diverse settimane.