lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Macello di Cormons, l’ultima spiaggia è l’ipotesi-tensostruttura
Frane, il sindaco di Dolegna: “Sinora interventi non risolutivi”
Giovane si perde sul Monte Amariana, ritrovato dal padre a Stavo
Gorizia, la festa di Capodanno in piazza Vittoria saluta il 2025
Crisi post parto, psicologi in aiuto alle neo mamme
Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la...
Palazzina al freddo da una settimana: “E’ un incubo”
Cina, il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di...
Riscatto Milan, Pulisic e super Nkunku stendono il Verona
Gasperini “Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di...
Cronaca
Febbrili confronti Regione-Comune per lavorare a questa soluzione provvisoria

Macello di Cormons, l’ultima spiaggia è l’ipotesi-tensostruttura

A rischio sono cinque posti di lavoro
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

L’ultima spiaggia per evitare la chiusura del macello comunale di Cormons il prossimo 31 dicembre è rappresentata da una tensostruttura provvisoria, da posizionare all’esterno dell’edificio di via Corona. E’ questa la soluzione last-minute a cui stanno lavorando infatti le istituzioni per impedire che il servizio venga stoppato nelle prossime ore sul territorio del Collio: non è però una strada facile da percorrere, perché comunque i tempi burocratici e tecnici per dare l’eventuale via libera alla soluzione in extremis non sarebbero brevi, tra necessari permessi ed il posizionamento della struttura provvisoria con tutti i crismi di legge, e tutto questo richiederebbe ovviamente del tempo. Ma in queste ore Regione e Comune stanno ragionando in modo febbrile se questa possa essere o meno la soluzione attuabile per evitare la perdita del servizio, con conseguenze non solo sui cinque lavoratori della struttura che perderebbero il posto di lavoro, ma anche sul comparto degli allevamenti e degli agriturismi del territorio che fanno riferimento al macello cormonese. Sicuramente impercorribile in tempi brevi è la soluzione dello spostamento del servizio di macellazione a Prosecco, nel Triestino, dove la locale struttura non è ancora pronta, e non lo sarà per ancora diverse settimane.

