Madama Butterfly incanta Pozzuolo, il temporale ferma la prima

Il temporale ha fermato la prima di Madama Butterfly a Pozzuolo del Friuli. Villa Gradenigo Sabbatini si è trasformata ieri sera in un teatro a cielo aperto per la prima dell’opera di Giacomo Puccini, messa in scena da Operaprima-Wien con la direzione artistica e orchestrale del maestro Tiziano Duca. Una serata da tutto esaurito, interrotta all’inizio del secondo atto proprio mentre la protagonista interpretava la celebre aria “Un bel dì, vedremo”. Anche se incompiuta, la prima ha regalato la magia senza tempo della grande lirica vissuta fuori da teatro con un progetto corale che ha coinvolto professionisti, volontari, associazioni e cittadini nella realizzazione di scene.

Le repliche dell’opera sono previste il 30 agosto e il primo settembre, alle 20.