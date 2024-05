Il ‘Made in Fvg’ sbarca su Amazon

Promuovere i prodotti ‘Made in Friuli Venezia Giulia’ sulla principale piattaforma di e-commerce del mondo. E’ l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra Amazon e Regione approvato oggi dall’esecutivo regionale. Come spiegato dall’assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, l’accordo prevede da una parte l’implementazione di uno spazio dedicato sulla piattaforma di Amazon nella sezione dedicata al Made in Italy, dall’altra offrire alle piccole e medie imprese regionali un percorso di formazione per dotarsi delle competenze necessarie all’utilizzo efficace del digitale. Un modo – sottolinea l’assessore – per rafforzare non solo le esportazioni, ma anche la competitività internazionale del nostro tessuto produttivo.