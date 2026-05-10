Madre e figli scomparsi, quarto giorno di ricerche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una fuga pianificata o un isolamento forzato? Il giallo della sparizione della donna di 49 anni e dei suoi due figli, di 14 e 16 anni, entra in una fase cruciale. Mentre le squadre di soccorso battono palmo a palmo le montagne friulane, la Procura di Piacenza stringe il cerchio investigativo: si continua ad indagare per sottrazione di minori.

L’obiettivo è capire cosa abbia spinto la 49enne a caricare la propria auto con provviste e attrezzatura da campeggio lo scorso 20 aprile, per poi sparire nel nulla.

Il centro operativo è stato fissato a Tarcento, luogo dell’ultimo segnale cellulare captato nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Da lì, ottanta uomini tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e unità cinofile stanno setacciando, da quattro giorni, i sentieri che portano verso il confine sloveno. Dall’alto droni ed elicotteri stanno cercare di individuare possibili tracce tra la fitta vegetazione.

Non è ritenuta attendibile, per ora, la segnalazione di un escursionista che ha raccontato ai carabinieri di aver incrociato la famiglia tra Passo Tanamea e casera Zaiavor.

Intanto sul campo, a fianco dei soccorritori, c’è anche Yuri, il padre dei due adolescenti. L’uomo partecipa attivamente alle battute di ricerca, cercando una traccia, un indumento o un segno del passaggio dei figli in una zona che sembra averli inghiottiti.