Madre e figli svaniti nel nulla, si cerca anche in Slovenia

Una vacanza nella natura che si trasforma in un enigma transfrontaliero. Da giorni non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, originari dell’Emilia Romagna. Le ricerche, che inizialmente si erano concentrate tra i boschi di Gemona, si stanno ora allargando verso il confine sloveno, seguendo una scia di indizi che punta verso un allontanamento pianificato.Il punto di svolta, ma anche il cuore del mistero, è a Tarcento. È qui che i soccorritori hanno rinvenuto la Chevrolet Captiva grigia della donna. L’auto era parcheggiata regolarmente, ma al suo interno regnava un vuoto inquietante: spariti i documenti, spariti i telefoni e, soprattutto, sparita tutta l’attrezzatura da campeggio che la famiglia aveva acquistato poco prima della partenza.L’ultimo segnale di vita tecnologico risale proprio a quest’area: l’ultima cella agganciata dai loro cellulari è quella di Tarcento, poi il silenzio radio totale.Mentre il campo base dei soccorsi coordina le operazioni di ricerca, un nuovo elemento sposta l’asse delle indagini verso Gorizia. Un avvistamento, ritenuto molto credibile dagli investigatori, collocherebbe i tre nella città di confine nella giornata di oggi.L’ipotesi che la famiglia possa aver attraversato il confine con la Slovenia è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Una pista avvalorata dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi, che da dodici anni vive separato dalla ex moglie.Al momento, le pattuglie setacciano i valichi di frontiera e monitorano le telecamere di sorveglianza tra Gorizia e i comuni limitrofi.