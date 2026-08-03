Madre e figlia trovate morte in casa a Cormons, è giallo

E’ giallo sulla morte di due donne, madre e figlia, di 66 e 43 anni, i cui corpi sono stati rinvenuti nella loro casa a Cormons. La scoperta dei cadaveri risale al tardo pomeriggio di domenica 2 agosto.

A lanciare l’allarme è stato il figlio e fratello delle due donne che, entrato nell’abitazione che le due condividevano, ha scoperto i corpi e ha chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari hanno allertato a loro volta le forze dell’ordine.

Da quanto si è potuto apprendere da fonti investigative, a causare i decessi è stata l’ingestione di farmaci. Gli elementi riscontrati nell’abitazione fanno poi supporre che la tragedia sia dipesa almeno in parte dalle condizioni della madre, allettata a causa di una grave malattia.

Due le ipotesi più probabili tra quelle al vaglio degli inquirenti. Da una parte il gesto estremo di entrambe. Dall’altra che la figlia abbia dato i farmaci alla madre e che poi abbia deciso di seguire la sua sorte.