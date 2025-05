Madre ferita gravemente in casa, a chiedere aiuto il figlio minore

Una donna di 59 anni è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua casa di Tavagnacco, dopo essere stata ritrovata riversa a terra con un taglio alla gola e a uno alla mano.

A lanciare l’allarme, attorno a mezzogiorno, è stato il figlio di 13 anni, unico con la vittima all’interno dell’abitazione al momento dei fatti. Proprio il minore avrebbe riferito che la madre, disabile, sarebbe caduta, ferendosi accidentalmente con un coltello.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato la ferita in gravissime condizioni all’ospedale di Udine. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed ora si trova ricoverata in terapia intensiva.

Il figlio è stato invece condotto in caserma dai carabinieri per essere interrogato. Sul posto è arrivato anche l’ex marito della donna e padre del giovane, anche lui accompagnato dai militari per essere interrogato. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella del tentato suicidio.