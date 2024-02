Mafia e contributi ottenuti fraudolentemente: un prestanome nel Goriziano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un prestanome, un ex bracciante agricolo utilizzato dalla malavita per ottenere, con modalità fraudolente, contributi comunitari. E’ questo l’identikit della persona raggiunta nel Goriziano dalla misura interdittiva emessa dal gip del tribunale di Messina. L’uomo, come trapela da fonti investigative, si trovava in Friuli Venezia Giulia per motivi personali. E nelle ramificazioni della famiglia mafiosa tortoriciana, per le quali guardia di finanza, carabinieri e polizia hanno eseguito tra Sicilia, Veneto e Friuli un’ordinanza di misure cautelari, l’uomo non avrebbe avuto alcun ruolo strategico.

Un prestanome, appunto, al quale è stata applicata la misura interdittiva con la quale non potrà beneficiare di contributi pubblici per i prossimi dodici mesi.

Risulta nell’elenco delle 37 persone indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, associazione dedita alla coltivazione e al commercio di stupefacenti, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori e truffe aggravate.

L’attività odierna ha consentito di ricostruire l’esistenza di un’associazione operante secondo canoni mafiosi contro

il patrimonio, tra cui estorsioni e truffe aggravate perpetrate nei confronti dell’Unione Europea e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

In questo modo sono stati percepiti, con modalità fraudolente, contributi comunitari: fonte di approvvigionamento redditizi.