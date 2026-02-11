Mafia, la Finanza confisca ristorante nel Goriziano

La guardia di finanza di Trieste ha confiscato un ristorante del Goriziano e un’auto di grossa cilindrata.
Il provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti di un imprenditore di origine campana, da tempo residente in Friuli Venezia Giulia, condannato nel 2021 per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione ed al traffico di cocaina.
L’uomo, peraltro, era anche gravato da ulteriori, molteplici, precedenti penali (minaccia, truffa, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta) che, ai sensi della normativa antimafia, ne attestavano la pericolosità sociale.
Il ristorante, secondo gli accertamenti dei finanzieri, aveva come rappresentante legale una sorta di “testa di legno”; un uomo, appunto l’imprenditore campano, già condannato che, per ampliare quell’attività, era ricorso a risorse economiche – almeno 200mila euro – derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti.
L’attività imprenditoriale, che per effetto dell’azione giudiziaria risulta ora depurata da influenze criminali, prosegue il suo esercizio (tutelando così il personale dipendente) sotto la direzione di un amministratore giudiziale.