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Cronaca

Maglia celebrativa Udinese, la contestazione del consigliere Ermano

"Business con simboli patrimonio di tutti"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alla vigilia di Udinese-Torino, partita che ospiterà il ricordo ufficiale del terremoto del 1976, il consigliere comunale di Udine, Paolo Ermano, della lista De Toni sindaco, contesta la maglia commemorativa presentata dall’Udinese per ricordare la fiera reazione di un’intera regione a 50 anni dalla tragedia.

Sui social Ermano contesta la scelta dell’Udinese di utilizzare la storica scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica” su una divisa in vendita a 94 euro. “Provo disagio nel vedere una frase patrimonio collettivo diventare un brand da esporre su una maglia”, scrive, chiedendosi se sia giusto applicare “la logica del business” a una tragedia che ha segnato il Friuli.

Tra i commenti, c’è chi difende l’iniziativa come omaggio alla memoria e chi la ritiene accettabile solo se legata a finalità benefiche, al momento non annunciate.

Intanto domani, proprio allo stadio Friuli, si terranno le commemorazioni con i sindaci dei 45 comuni colpiti,  3000 alpini, la fanfara della Julia e il minuto di silenzio per le vittime.

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