Magnalia in festa, da tutta Italia tornano i volontari

Nel 1976 arrivarono dal Veneto, dalla Lombardia e dal Piemonte. Volontari che nei mesi successivi al sisma stettero fianco a fianco con la gente di Magnalia, a Gemona, per aiutare chi con il sisma aveva perso tutto. Da allora si è creato un legame fortissimo, che ogni 10 anni viene rinnovato. E oggi grande festa nel Borgo per rinsaldare, a 50 anni dalla tragedia, quel sentimento di fratellanza.

Alla festa anche i cittadini di Teora, piccolo paese in Irpinia, colpito dal terremoto del 1980.