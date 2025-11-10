A Magnano in Riviera torna “Rompi il silenzio”: un mese di incontri contro la violenza di genere

Per il secondo anno consecutivo, a Magnano in Riviera prende il via “Rompi il silenzio. La violence no ti puarte di nessune bande”, un progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere attraverso momenti di riflessione, crescita personale e benessere psicofisico.

Il primo appuntamento, a cura di Aspic Fvg, è in programma lunedì 18 novembre alle 20.30 con l’incontro “Comunicare in famiglia”, un approfondimento sul valore del dialogo e dell’ascolto consapevole come strumenti per costruire relazioni più sane e rispettose.

Il percorso proseguirà con il laboratorio “Yoga Terapia – Corpo-Mente”, previsto il 21 e 28 novembre e il 5 e 12 dicembre alle 18.30 nella palestra comunale. Condotto da Giovanna Biasioli, insegnante di yoga e wellness lifestyle coach, insieme al suo staff, l’attività offrirà alle partecipanti l’opportunità di riscoprire il corpo come spazio sicuro, rafforzando autostima, consapevolezza e benessere interiore.

Per partecipare è consigliata l’iscrizione via mail all’indirizzo [email protected]

. È necessario portare tappetino, acqua, coperta e cuscino.

Il ciclo si concluderà lunedì 25 novembre alle 20.30 con la serata “Narcisismo e violenza”, dedicata all’approfondimento delle dinamiche psicologiche e relazionali legate alla violenza. Interverrà anche un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri per affrontare i temi della violenza domestica, della prevenzione e del sostegno alle vittime.

Gli eventi, a ingresso gratuito, sono realizzati con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.